Peres, Obama ordina bandiere a mezz'asta a Casa Bianca e ambasciate

Come segno di rispetto in memoria di Shimon Peres, l'ex presidente e ex premier di Israele morto mercoledì, il presidente Barack Obama ha ordinato che le bandiere Usa restino a mezz'asta alla Casa Bianca e in tutti gli edifici pubblici, nonché in tutte le postazioni militari degli Stati Uniti sino al tramonto del 30 settembre, data dei funerali. Stesso provvedimento nelle ambasciate e in tutti le altre sedi civili e militari Usa all'estero.