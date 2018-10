Per la prima volta dopo 25 anni, a New York non c’è stata nessuna sparatoria per un intero week-end

Dopo un quarto di secolo, New York non ha registrato nessuna sparatoria nei cinque distretti che compongono la città. Nell’ultimo fine settimana appena trascorso la polizia non ha segnalato alcun episodio che implicasse armi da fuoco. Il sindaco di origini italiane Bill de Blasio l’ha definita “un’impresa straordinaria” il lunedì mattina, mentre parlava alla cerimonia per gli ufficiali di polizia di New York appena diplomati.

“Viviamo in una città che conta 8,6 milioni di persone e non c’è stato un solo sparo per tre giorni – ha continuato poi il sindaco – Ringraziamo la polizia di New York per il risultato raggiunto”. La città inoltre sembra destinata ad un altro record, cioè confermare per il secondo anno consecutivo un numero di reati minore a 100mila, dopo i 94.806 del 2017. “La città ha visto diminuzioni nelle sparatorie per tre trimestri consecutivi”, ha inoltre affermato Lori Pollock, capo delle strategie di controllo del crimine del NYPD.