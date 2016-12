Per l'Isis social arma a doppio taglio: gli Usa bombardano dopo un post

I social network, dei quali l'Isis si è servito in lungo e in largo per propagandare la propria ideologia, a volte diventa un'arma a doppio taglio per i jihadisti: basta infatti un piccolo errore e i droni americani sono pronti a colpire. E' successo, secondo quanto ha raccontato un ufficiale americano, proprio all'inizio della settimana: gli analisti usa hanno individuato da dov'era partito il post e hanno raso al suolo un covo di miliziani.