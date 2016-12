Per il Time "il personaggio dell'anno 2014" sono i combattenti contro Ebola

15:02 - Sono le persone che lottano contro l'Ebola il personaggio dell'anno per la rivista Time. Nella motivazione, la rivista americana cita il proverbio: "Non le armi scintillanti combattono la guerra, ma il cuore degli eroi". Nel 2013 ad aggiudicarsi la copertina del magazine statunitense era stato Papa Francesco.

I combattenti dell'Ebola, per Time, sono i medici, le infermiere e altri volontari impegnati ad assistere i malati in Africa occidentale. "Hanno corso dei rischi e hanno insistito, fatto sacrifici e salvato delle vite", scrive il capo redattore della rivista, Nancy Gibb, per spiegare la scelta.



La lotta del personale medico contro Ebola - Il personale medico è in prima linea nella lotta contro il virus e paga un prezzo particolarmente pesante. Il virus dell'Ebola si trasmette attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei di pazienti che sviluppano sintomi, tra cui febbre e vomito. Il bilancio delle vittime nei tre Paesi maggiormente colpiti, Liberia, Sierra Leone e Guinea, dopo lo scoppio dell'epidemia, è di 6.331 su un totale di 17.800 casi, secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità.