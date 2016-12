E' il presidente eletto americano, Donald Trump, il personaggio dell'anno scelto dalla rivista Time. Al secondo posto, nella classifica del giornale come in quella del voto, si è piazzata la candidata democratica Hillary Clinton. In lizza, tra gli altri candidati alla copertina, c'erano anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, gli hacker e la cantante Beyoncè.

Time, le "persone dellʼanno" dal 2003 a oggi 1 di 14 Dal Web Dal Web Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi I soldati americani 2 di 14 Dal Web Dal Web Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi George W. Bush 3 di 14 Dal Web Dal Web Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi I buoni samaritani (rappresentati da Bono, Bill Gates e Melinda Gates) 4 di 14 Dal Web Dal Web Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi Tu (utente di Internet) 5 di 14 Dal Web Dal Web Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi Vladimir Putin 6 di 14 Dal Web Dal Web Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi Barack Obama 7 di 14 Dal Web Dal Web Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi Ben Bernanke 8 di 14 Dal Web Dal Web Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi Mark Zuckerberg 9 di 14 Afp Afp Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi Il manifestante 10 di 14 Afp Afp Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi Barack Obama 11 di 14 Afp Afp Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi Papa Francesco 12 di 14 Twitter Twitter Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi I combattenti dell'Ebola 13 di 14 Twitter Twitter Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi Angela Merkel 14 di 14 Time Time Time, le "persone dell'anno" dal 2003 a oggi Donald Trump leggi dopo slideshow ingrandisci

"Donald Trump, il presidente degli Stati Divisi d'America". Così, con un gioco di parole (divided al posto di United) e un'esplicita ammissione di preoccupazione, la rivista americana Time ha annunciato la sua scelta per la "persona dell'anno", un'usanza che prosegue ormai da quasi novant'anni quando nel 1927 venne incoronato come prima persona dell'anno il trasvolatore oceanico Charles Lindbergh.



Trump succede alla cancelliera tedesca Angela Merkel. Lo stesso Trump, raggiunto dalla notizia mentre era in diretta in televisione, ha reagito parlando di "un grande, grandissimo onore". Nella shortlist di quest'anno oltre erano presenti anche gli scienziati che hanno messo a punto la Crispr, la tecnica di ricombinare il Dna.



Nell'ampio articolo che motiva la scelta, Time sottolinea come "il punto di partenza del suo successo, che può essere misurato solo con poche decine di migliaia di voti, è stata la ricetta più ovvia in politica. Ha saputo identificare la questione chiave motivando l'elettorato americano e convincendo una pluralità di elettori nei vari Stati di essere la persona più adatta per apportare un cambiamento".