Pentagono: ucciso in Siria il ministro dell'Informazione dell'Isis

Il "ministro dell'Informazione" dell' Isis è stato ucciso in un raid aereo della coalizione internazionale a guida Usa il 7 settembre su Raqqa. Lo riferisce il Pentagono: si tratta di Wail Adil Hasan Salman al-Fayad , noto anche come Dr. Wail. Secondo il portavoce Peter Cook, il jihadista era uno dei leader più importanti del Califfato e si è occupato della supervisione della produzione di video su esecuzioni e torture.

L'uccisione di al-Fayad, arriva dopo quella di Abou Mohammed al-Adnani, numero due dell'Isis, con il quale "il ministro dell'informazione" del gruppo dello Stato islamica collaborava da vicino. I funzionari del Pentagono hanno fatto sapere che "continueranno a lavorare con i membri della coalizione per continuare in questa direzione" in un momento in cui l'Isis sta mostrando sempre più debolezza.



L'annuncio arriva mentre continua il fragile cessate il fuoco stabilito tra il regime di Bashar al-Assad e i ribelli moderati sostenuto dall'occidente. Da una parte Mosca sta facendo pressioni su Assad affinché il blocco delle ostilità continui, mentre Washington ha il compito di non farlo rompere ai ribelli. Intanto gli Usa e la Russia stanno lavorando insieme per prendere di mira i terroristi dell'Isis. Inoltre la tregua dovrebbe venire estesa di altre 72 ore, anche se la Russia ha fatto sapere che solo Damasco la sta rispettando.