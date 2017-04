Pentagono presenta a Trump opzioni militari contro regime Assad

Il Pentagono ha presentato alla Casa Bianca alcune opzioni militari per la Siria. Dopo il presunto attacco chimico su Idlib perpetrato dalle forze del regime di Damasco, Donald Trump ha intenzione di procedere, e per questo ha deciso di parlarne anche con la Russia. "Sono in corso sforzi da parte della coalizione internazionale per rimuovere dal potere Bashar al Assad", ha affermato il segretario di Stato Rex Tillerson parlando con i giornalisti.