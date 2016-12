Pentagono: più fondi contro Isis

Il Pentagono chiederà un aumento dei fondi del 35% per la lotta all'Isis, spingendo la richiesta per gli sforzi militari americani contro il gruppo terroristico a 7,5 miliardi di dollari. Dei 583 miliardi di dollari in spesa che il presidente americano, Barack Obama, proporrà per l'esercizio fiscale 2017 includono 3,4 miliardi saranno per iniziative di sicurezza in Europa in risposta alle mosse di Putin in Ucraina.