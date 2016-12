Pentagono: no notizie su Baghdadi

20:43 - Il Pentagono non è in grado di confermare le notizie sul ferimento del "califfo" dello Stato islamico, Abu Bakr al Baghdadi. Il portavoce del Pentagono, il colonnello Steve Warren, ha spiegato che Baghdadi non è stato uno dei leader islamici che i raid aerei hanno finora avuto come obiettivo. Intanto i primi 50 soldati americani sono arrivati nella provincia irachena di Anbar, dove sono stati inviati per addestrare le forze armate irachene.