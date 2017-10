Pentagono: missile lanciato da Pyongyang non era minaccia per Guam

Il missile lanciato dalla Corea del Nord verso il Giappone non ha rappresentato una minaccia per Guam, l'isola territorio degli Stati Uniti, più volte minacciata da Pyongyang. Lo ha detto il Pentagono in una nota. "Le prime analisi indicavano il lancio di un missile di raggio intermedio", mentre in realtà si trattava di un'arma meno potente, ha fatto sapere il dipartimento della Difesa americano.