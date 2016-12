Pentagono, leader Isis della zona Al-Anbar ucciso in un raid

Un influente leader dell'Isis è stato individuato, colpito e ucciso in un raid aereo mentre era a bordo di un veicolo con altri tre uomini, nella regione di Al-Anbar, in Iraq, suo "presidio" e terreno d'azione. Lo riferiscono fonti del Pentagono citate dalla Cnn, che restano tuttavia al momento caute nel diffondere l'identità del "bersaglio" che già in passato era stato dato per ucciso ma poi era ricomparso sul territorio.