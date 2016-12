Pentagono: Kim Jong-un non provochi

Il Pentagono segue con attenzione gli sviluppi riguardo le notizie provenienti dalla Corea del Nord dopo che il leader Kim Jong-un ha ordinato ai vertici militari di rendere pronto per l'uso in qualsiasi momento il dispositivo nucleare del Paese. Il dipartimento della Difesa statunitense chiede a Pyongyang di "evitare provocazioni". Avviati i lavori con la Corea del Sud per lo schieramento dei sistemi anti-missile Usa Thaad.