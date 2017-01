Penelope Fillon, polizia: nessuna prova del lavoro in Parlamento

Dalle perquisizioni della polizia in Assemblea nazionale nell'ambito dell'inchiesta sui soldi pubblici pagati alla moglie dell'ex premier Francois Fillon (500mila euro in otto anni) non emerge nessuna prova del lavoro in Parlamento. La signore Penelope non aveva, in quegli anni, né un badge né un indirizzo mail ufficiale. Ma l'avvocato di Fillon precisa: molti assistenti non hanno né badge né email.