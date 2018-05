Pena di morte, uccise una guardia: 40enne giustiziato negli Usa

Un uomo di 40 anni è stato condannato alla pena di morte e giustiziato in Georgia, negli Stati Uniti, per aver ucciso 22 anni fa una guardia carceraria fuori servizio che gli aveva dato un passaggio in auto. L'esecuzione di Robert Earl Butts Jr. è avvenuta con un'iniezione di pentobarbital. L'uomo, arrestato nel 1996 assieme a un complice, è stato messo a morte dopo che la Corte suprema, senza alcuna spiegazione, aveva negato il suo ultimo appello.