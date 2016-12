Cresce il sostegno del mondo per la moratoria della pena di morte. La Terza Commissione dell'Assemblea Generale ha approvato con 114 sì la risoluzione sulla moratoria delle esecuzioni. I no sono stati 36 e 34 gli astenuti. Nel 2012 i sì erano stati 111, contro 41 no e 34 astenuti. La risoluzione, le cui raccomandazioni non hanno valore vincolante, ma un peso morale, andrà adesso ai voti dell'aula dell'Assemblea in dicembre.