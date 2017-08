Pena di morte: esecuzione in Virginia, uomo era malato mentale

Un uomo originario della Virginia, accusato di avere ucciso un vigilante di un ospedale e un vicesceriffo nel 2006 per sfuggire all'arresto, è stato messo a morte a Jarratt al termine di una campagna senza successo per far riconoscere i suoi problemi mentali. L'esecuzione di William Morva, 35 anni, è stata la prima portata avanti in Virginia secondo un nuovo protocollo che ha secretato gran parte della procedura.