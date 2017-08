Pena di morte, dubbi dopo test Dna: Missouri ferma l'esecuzione

Il governatore repubblicano del Missouri, Eric Greitens, ha fermato l'esecuzione della pena di morte per il condannato Marcellus Williams, dopo che i risultati del test del Dna hanno sollevato dubbi sulla sua colpevolezza. Williams è stato condannato per aver accoltellato a morte la ex giornalista Lisha Gayle durante una rapina nel 1998. L'esecuzione della massima pena era fissata per questa sera in Missourri.