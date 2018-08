Pedofilia, vescovi del Cile: "Abbiamo sbagliato come Pastori"

I vescovi cileni hanno ammesso di avere "sbagliato nel nostro dovere di Pastori non ascoltando, non credendo e non assistendo le vittime dei gravi abusi sessuali". In una dichiarazione letta dal presidente della Conferenza episcopale cilena, monsignor Santiago Silva, i vescovi hanno "chiesto perdono" perché "alcuni di noi avrebbero potuto essere più attenti al dolore sofferto dalle vittime".