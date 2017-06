Pedofilia, Vaticano: periodo congedo a George Pell per difendersi

Il Papa ha concesso un periodo di congedo al cardinale George Pell per poter tornare in Australia dove è accusato di abusi sessuali. Il Pontefice è stato "messo al corrente del provvedimento" e "nel pieno rispetto delle leggi civili e riconoscendo l'importanza che il processo possa svolgersi in modo giusto" gli ha "concesso un periodo di congedo per potersi difendere". Il tesoriere del Vaticano, dal canto suo, ha dichiarato di rifiutare in tutto le accuse.