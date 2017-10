Pedofilia, udienza a marzo per il cardinale George Pell

Il cardinale australiano George Pell

Il cardinale australiano George Pell dovrà affrontare a marzo un'udienza preliminare di quattro settimane con richiesta di rinvio a giudizio per reati di pedofilia "storici", cioè commessi in tempi non recenti, ai danni di diverse vittime. La seduta vedrà la deposizione di circa 50 testimoni, al fine di stabilire se vi siano sufficienti evidenze per sottoporre il prelato a processo.