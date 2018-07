Pedofilia, sacerdote cileno arrestato per abusi su minori

Un sacerdote cileno, Oscar Munoz Toledo, è stato arrestato con l'accusa di molestie e violenza sessuale su almeno sette minori, al termine di un'indagine che ha coinvolto alti prelati cattolici cileni che si sospetta abbiamo coperto i fatti per decenni. E' il primo sacerdote in attività arrestato da marzo, quando un rapporto ordinato da Papa Francesco denunciò un intreccio di abusi e coperture perpetrati per decenni all'interno della Chiesa cilena.