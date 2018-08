Pedofilia nelle parrocchie Usa, il procuratore della Pennsylvania: "Il Vaticano sapeva degli abusi"

"Non c'erano solo abusi sessuali diffusi e stupri di bambini - ha sottolineato Shapiro in un'intervista all'emittente Nbc -: c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano". Ma "quello che abbiamo trovato davvero spaventoso è che i leader della chiesa hanno mentito ai fedeli la domenica, mentito in pubblico, protetto questi predatori, ma hanno documentato tutto e messo negli archivi segreti a pochi passi dai vescovi".



Dalla pubblicazione del rapporto, a metà agosto, la procura ha ricevuto "oltre 700 chiamate alla hot-line per segnalare abusi", ha detto il procuratore: "Se potremo agire in qualcuno di questi casi, contro ogni 'prete predatore' o chiunque altro abbia insabbiato, lo faremo. E' orribile pensare a cosa hanno fatto questi uomini di Dio a questi bambini, e poi hanno dovuto coprirlo intenzionalmente per proteggere questi preti dalla giustizia".