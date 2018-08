Pedofilia, Cile: ricoverato in ospedale cardinale Ricardo Ezzati

L'arcivescovo di Santiago del Cile, cardinal Ricardo Ezzati, è stato ricoverato all'Ospedale dell'Università cattolica di Santiago del Cile per un controllo, definito "di routine", riguardante i suoi problemi cardiaci. Secondo quanto si è appreso il porporato resterà in ospedale nelle prossime 48 ore in stato di osservazione dell'evoluzione dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto tempo fa a Roma per l'innesto di pacemaker.