Pedofilia, card.Pell: mai corrotto

Il cardinale George Pell ha negato il tentativo di corrompere un uomo australiano, abusato da bambino da un prete cattolico, per garantire il suo silenzio, nel tentativo di proteggere la Chiesa. Nel suo ultimo giorno di audizione in videoconferenza da Roma con l'Australia, Pell è stato interrogato a lungo per capire quanto sapesse degli abusi avvenuti nella chiesa australiana dal 1960 al 1990, periodo in cui ha ricoperto ruoli di responsabilità.