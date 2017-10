Pedofilia, Canada emette mandato di arresto per mons. Capella

La polizia canadese ha emesso un mandato di arresto per il diplomatico della S. Sede, mons. Carlo Capella, che si trova in Vaticano dove è indagato in un'indagine per pedopornografia dopo essere stato richiamato da Washington a inizio mese. Secondo quanto riportato dai media canadesi, è accusato di possesso e distribuzione di materiale pedopornografico, scaricato durante un soggiorno che il prete ha fatto in Canada tra il 24 e il 27 dicembre.