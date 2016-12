Pedofilia,arrestato in Kosovo ex prete ricercato da autorità inglesi

Un ex sacerdote britannico, Lawrence Soper, sul quale pendeva un mandato d'arresto europeo per abusi sessuali su bambini, è stato arrestato in Kosovo. Lo hanno annunciato funzionari della polizia locale. Le autorità britanniche avevano emesso il mandato di arresto nel 2012 perché nel periodo 1991-2001, quando era prete della Chiesa cattolica di Londra, era accusato di aver commesso reati sessuali contro minori.