Pedofilia, a Dublino manifestano le vittime degli abusi del clero

Mentre a Dublino il Papa celebra la messa di chiusura dell'Incontro mondiale delle famiglie, molte persone sono scese in piazza per protestare contro gli abusi del clero in Irlanda. A organizzare la manifestazione, al Garden of remembrance, sono le vittime della pedofilia dei sacerdoti, "Stand for Truth". Ha annunciato la sua presenza all'evento anche Marie Collins, ex vittima ed ex componente della Pontificia commissione per la tutela dei minori.