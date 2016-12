Pedofilia,60 arresti in Sudamerica

Sessanta persone sono state arrestate in un'operazione contro la pedopornografia in 10 paesi dell'America Latina, in Spagna e negli Stati Uniti. Il blitz, denominato "Operazione senza frontiere", è stato condotto in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Spagna, Stati Uniti, Guatemala, Messico, Paraguay, Uruguay e Venezuela. I video pornografici erano trasmessi su internet o diffusi sui social network. Sequestrati computer e smartphone.