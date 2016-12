Pediatri Olanda: eutanasia anche per i bambini under 12

Anche i bambini di meno di 12 anni devono avere "il diritto" di chiedere l'eutanasia: è quanto sostengono i pediatri olandesi. A giudizio di un'associazione dei medici, ogni bimbo che soffra di dolori lancinanti e non abbia prospettiva di miglioramento dovrebbe avere l'autorizzazione a chiedere e ottenere l'eutanasia, senza limiti di età. Attualmente, la legge olandese sull'eutanasia prevede invece il limite di 12 anni.

La richiesta mira ad occogliere la volontà del piccolo paziente, a patto che sia "mentalmente consapevole di assumere una decisione simile". Secondo i pediatri olandesi la soglia di 12 anni, rappresenta un "problema", visto che, a loro giudizio, "i pazienti più piccoli hanno già sviluppato la capacita' di capire le conseguenze delle loro azioni".



"Il sistema attuale - osserva il professor Eduard Verhagen - regola la situazione dei neonati e dei bimbi oltre i 12 anni, ma non dice nulla su chi ha un'età che si trova nel mezzo. Stiamo parlando di circostanze estremamente eccezionali in cui il bambino sta morendo: e vogliamo offrire a lui e ai suoi genitori una morte dignitosa".



Secondo le statistiche, in Olanda, tra il 2002 e il 2013 ci sono stati 5 casi di 'eutanasia infantile': uno aveva 12 anni, e gli altri tra i 16 e i 17 anni.