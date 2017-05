Pechino, "via della Seta": sì a infrastrutture, no a protezionismo

I leader di 29 Paesi, riunitisi a Pechino su invito del presidente Xi Jinping, hanno concordato di lavorare insieme per costruire strade, ferrovie, porti e altre infrastrutture di rilievo al fine di aumentare la connettività tra Asia, Europa e Africa lungo la nuova via della Seta di mare e terra. Cina e i Paesi partecipanti hanno riaffermato l'impegno per "l'economia aperta e il commercio inclusivo" e l'opposizione al protezionismo.