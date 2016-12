Il video è stato diffuso sul social cinese Weibo, dov'è diventato subito virale. "Il capo è pervertito, ma le dipendenti sono stupide", "Come possono le impiegate accettare questo rito? I loro mariti e fidanzati lo sanno?", sono solo alcuni dei commenti che si leggono. Il filmato ha scatenato lo sdegno del web. Anche perchè, come riporta il sito cinese Shangaiist, il capo si è giustificato dicendo che questo rito non fa altro che bene all'azienda e ai rapporti tra lui e le dipendenti, considerato che ha anche già dato i suoi frutti: molte impiegate sentono la sua mancanza quando non sono sul posto di lavoro e gli scrivono su WeChat.



Le lavoratrici, inizialmente, non erano convinte di sottoporsi alla pratica voluta per loro, ma poi hanno ceduto. Solo due di loro si sarebbero rifiutate e, successivamente, licenziate.



Guardando il video sembra di essere di fronte a una candid camera. E non è strano affatto che le immagini di queste dipendenti in fila abbiano fatto arrabbiare uomini e donne, indistintamente. Perchè il rispetto, forse, non è un fatto di genere.