Pechino, il timelapse di come la città viene invasa dallo smog in soli 20 minuti

Le immagini sono a dir poco preoccupanti. Un video in timelapse pubblicato su Twitter dall'utente China_chas riassume in pochi secondi come Pechino cambia aspetto in soli 20 minuti mentre viene letteralmente invasa dallo smog. L'aria diventa densa e non si riescono più a distinguere case e grattaceli. Il grigiore copre e sovrasta ogni cosa. Un livello di inquinamento atmosferico preoccupante quello cui è sottoposta la capitale della Cina, tanto che, nel weekend di Capodanno le autorità hanno sospeso gli autobus verso i centri periferici e cancellato alcuni voli diretti all'aeroporto principale.