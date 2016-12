Pechino, crolla il palco durante un concerto: in 25 finiscono all'ospedale

Venticinque persone sono state trasportate in ospedale dopo che il palco su cui stavano tenendo un concerto è collassato. E' successo all'ateneo Beihang di Pechino, in Cina, durante la festa per i 30 anni dalla fondazione della University of Aeronautics and Astronautics. All'improvviso la pavimentazione ha ceduto causando un volo di circa tre metri agli sfortunati cantanti. E pochi istanti dopo è crollato pure un grosso schermo, che fortunatamente non ha colpito nessuno.