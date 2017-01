Pearl Harbor, premier giapponese Abe visita cimitero delle Hawaii

Il premier giapponese Shinzo Abe, in visita alle isole Hawaii per commemorare le vittime dell'attacco a Pearl Harbor di 75 anni fa, ha depositato una corona di fiori al cimitero nazionale di Honolulu, dove sono sepolti 50mila militari statunitensi caduti nei conflitti del Pacifico e della guerra del Vietnam. Abe si è inoltre recato al cimitero di Makiki, edificato per i giapponesi emigrati sull'isola e i soldati caduti nei conflitti di guerra.