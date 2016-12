Paura su un volo Miami-Milano, atterraggio d'emergenza per il maltempo in Canada

Paura su un volo della compagnia American Airlines partito da Miami, in Florida, e diretto a Milano. L'aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza in Canada a causa di una forte turbolenza. Sarebbero rimaste ferite sette persone: tre membri dell'equipaggio e quattro passeggeri. All'arrivo sulla pista diverse ambulanze con cui i feriti sono stati trasferiti in ospedale. La Farnesina: "Non ci sono italiani contusi".