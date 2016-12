Paura in volo: tenta di aprire portellone aereo, fermato da una squadra di pallamano

"Si è alzato e ha tentato di far qualcosa con una delle porte dell'aereo", ha detto il portavoce di Lufthansa Andreas Bartels, precisando che le porte sono impossibili da aprire in volo. "L'aereo - ha aggiunto - è atterrato senza problemi a Belgrado e il passeggero e' stato consegnato alle autorità locali".



Il procuratore locale ha messo l'uomo in stato di fermo per 48 ore con l'accusa di avere minacciato la pubblica sicurezza. Uno dei passeggeri, Milan Djukic, presidente della squadra di pallamano di Vojvodina, ha spiegato che "a metà del volo ha tentato di aprire una delle porte dell'aereo, ma l'equipaggio glielo ha impedito". L'uomo è stato quindi portato nell'area business dell'aereo e due giocatori lo hanno "sorvegliato" per tutta la durata del volo.