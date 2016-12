Paura di perdere i figli nella folla? La soluzione in Cina sono le manette...

5 febbraio 2015 Paura di perdere i figli nella folla?

10:01 - Per le vacanze in vista del capodanno cinese si spostano nella Repubblica Popolare quasi 300 milioni di persone, con stazioni e aeroporti invasi da una folla di viaggiatori. E in tutto questo è comprensibile che il peggior incubo di un padre o di una madre sia quello di perdere i propri figli. La soluzione arriva da un papà che ha deciso di tenere decisamente stretta a sé la figlia... optando per delle pratiche manette.