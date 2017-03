Colpi di arma da fuoco all'aeroporto parigino di Orly. Un uomo si era impadronito dell'arma di un militare, che ha reagito sparandogli. E' in corso l'evacuazione completa dell'aeroporto. Non ci sono feriti, precisa una fonte ufficiale francese. Si cercano eventuali complici dell'aggressore. La polizia locale invita a non avvicinarsi alla zona adiacente lo scalo.

Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 1 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 2 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 3 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 4 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 5 di 21 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 6 di 21 Twitter Twitter Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 7 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 8 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 9 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 10 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 11 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 12 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 13 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 14 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 15 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 16 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 17 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 18 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 19 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 20 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 21 di 21 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide leggi dopo slideshow ingrandisci

"Verso le 8.30 nello scalo di Orly - ricostruisce una fonte del ministero dell'Interno - un uomo ha rubato una pistola a un soldato dell'operazione Sentinel, poi si è rifugiato in un negozio dell'aeroporto, prima di essere ucciso dalle forze di sicurezza". Non ci sono feriti. Il ministro dell'Interno francese Bruno Le Roux si sta recando sul posto.



Un'operazione di artificieri e poliziotti è in corso per escludere la presenza di eventuali ordigni o di altre minacce per la sicurezza. Evacuato, oltre al terminal Sud, anche l'altro terminale, Orly Ovest, dal quale partono diversi voli low-cost diretti in Italia.



Su Twitter, la polizia francese invita tutti a non avvicinarsi al perimetro di sicurezza con il quale è stata transennata tutta la zona dell'aeroporto.