Paura a Washington, un uomo si è sparato davanti alla Casa Bianca

Un uomo si è sparato a Washington, davanti all'ingresso della Casa Bianca. La residenza del presidente degli Stati Uniti è stata immediatamente messa in lockdown, come riportano i verticidel Secret Service, il corpo che si occupa della sicurezza di Donald Trump.

Non ci sono altri feriti e il presidente Trump, che si trova nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, è stato informato, come ha detto un portavoce del Secret Service. L'uomo, rimasto ferito, è morto poche ore dopo.



L'incidente è avvenuto all'altezza della recinzione nord della Casa Bianca. Al momento in cui si sono sentiti gli spari, per sicurezza tutti i reporter e parte del personale della residenza presidenziale sono stati porati al riparo nel piano interrato dell'edificio.



L'episodio arriva a distanza di poco più di una settimana da un altro incidente, quando un'automobile si era schiantata contro la barriera di sicurezza davanti a uno degli ingressi della Casa Bianca. Una donna di 37 anni fu arrestata e in quel caso Trump si trovava nella sua residenza di Washington.