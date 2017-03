Paura a Montecarlo, spari e rapina alla gioielleria Cartier

Attimi di paura a Montecarlo , dove alcuni banditi hanno rapinato la gioielleria Cartier, non lontano dal Casinò. I passanti, udendo i colpi d'arma da fuoco e pensando a un attacco terroristico, si sono rifugiati nei negozi più vicini in preda al panico. Un incendio, poi, ha provocato un'imponente nube di fumo nero nei pressi dell'hotel Fairmont: ad andare a fuoco è stata un'automobile, bruciata probabilmente dagli stessi rapinatori.

La dinamica della rapina ancora non è chiara, così come ancora non è stato reso noto a quanto ammonti il bottino. Uno dei banditi è stato catturato, mentre altri due sarebbero ancora in fuga.