Parto in arrivo per Kate Middleton, ma l'ospedale chiude per un batterio

E' scaduto da due giorni il termine della gravidanza di Kate Middleton in attesa del secondo "Royal Baby" e all'ospedale St. Mary di Londra i preparativi sembrano in alto mare. Il padiglione Lindo, che dovrebbe ospitare la prestigiosa paziente, sarebbe stato chiuso per un batterio. Otto persone infatti sarebbero risultate positive a una infezione di carbapenemasi e tre di loro sono state curate.