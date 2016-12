Paros, studentessa travolta da camion: scatta la gara di solidarietà per riportarla a Roma

Angia può pensare al rientro casa. E’ già stata operata ad Atene , e le sue condizioni sono stazionarie . Lei è una delle due studentesse romane travolte da un camion la notte tra sabato e domenica , mentre erano in vacanza sull’isola greca di Paros . Il viaggio era stato organizzato da un gruppo di 14 studenti, tra ragazzi e ragazze, del Liceo Virgilio. Volevano festeggiare la maturità appena conseguita e l’isola greca delle Cicladi sembrava la meta perfetta per passare quindici giorni in allegria dopo un anno passato sui libri.

Angia, 17 anni, era in motorino insieme alla sua amica, quando un camion ha invaso la loro parte della carreggiata e le ha travolte. Benedetta, 18 anni, non ce l’ha fatta, Angia ha riportato diverse fratture. Il resto della comitiva è ancora sotto choc, ma i ragazzi non vogliono rientrare e lasciare in Grecia la loro compagna, che è stata raggiunta dai suoi genitori.



Per il ritorno a Roma è necessario noleggiare un aereo ambulanza che trasporti la ragazza con tutte la cautele del caso; in queste ore è partita una gara di solidarietà per permettere il trasferimento di Angia, in aereo, in un ospedale italiano.