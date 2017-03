Parlamento Venezuela esautorato,pieni poteri a Maduro:io non c'entro

"Non sapevo nulla di quello che stava per fare la Corte Suprema, non l'ho scritta io la sentenza": questo il primo commento del presidente venezuelano Nicolas Maduro sulle decisioni attraverso le quali l'alta corte si è attribuita i poteri dell'Assemblea nazionale. Con la sentenza del 30 marzo di fatto il Parlamento, fino ad allora in mano all'opposizione, è stato esautorato e Maduro ha assunto pieni poteri.