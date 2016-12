Parlamento europeo reclama avvio immediato iter uscita Gb

Il Parlamento europeo reclama l'attivazione "immediata" della procedura per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea in seguito al risultato del referendum sulla Brexit. Gli eurodeputati hanno chiesto che venga attivata "immediatamente" la clausola del Trattato di Lisbona, l'articolo 50, "per evitare qualsiasi incertezza per proteggere l'integrità dell'Unione". La risoluzione è stata adottata con 395 voti a favore, 200 contrari e 71 astenuti.