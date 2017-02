Parigi, un muro di vetro per proteggere la Torre Eiffel dai terroristi

Un muro di cristallo per blindare la Torre Eiffel da eventuali attacchi terroristici. Secondo Le Parisien, i gestori intendono innalzare una barriera d'acciaio e vetro antiproiettile intorno al monumento più popolare di Parigi per proteggerlo da eventuali attacchi terroristici. La barriera alta 2 metri e mezzo avrebbe un costo di circa 20 milioni di euro. I lavori potrebbero partire il prossimo autunno.

L'opera sostituirebbe le barriere erette in occasione dell'Euro-2016 della scorsa estate. Si tratta di una "recinzione antiproiettili che includerebbe quasi tutti i giardini della Torre Eiffel", ha spiegato Bernard Gaudillères, presidente della Società che gestisce la torre, ai consiglieri parigini.



"Al momento siamo ancora in una fase iniziale", informa il comune, precisando che il progetto richiede il parere favorevole di una apposita commissione prima del bando di una gara di appalto. Il progetto si inquadra nell'investimento di 300 milioni di euro, annunciato il mese scorso, per lavori di ristrutturazione nell'arco di 15 anni per migliorare la sicurezza all'ingresso della torre, integrare gli impianti di risalita, e rimodernare la galleria al secondo piano. Anche lo spettacolo di luci che la illumina per cinque minuti ogni ora per tutta la notte dovrebbe essere rielaborato.