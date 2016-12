Parigi,un kamikaze passò da Grecia

La procura di Parigi ha confermato che un kamikaze fattosi esplodere fuori dallo Stade de France di Parigi era transitato per la Grecia. C'è "concordanza", spiegano gli inquirenti, tra le sue impronte digitali e quelle rilevate durante un controllo in Grecia in ottobre. Non è invece confermata l'autenticità del passaporto siriano con cui è stato ritrovato.