Parigi, Tusk:è il momento di agire

"Dopo Parigi il G20 non sia solo un altro summit: le parole non bastano, è il momento di agire". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk prima dell'inizio dei lavori del vertice di Antalya. Il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, mette invece in evidenza la necessità di "non mischiare le categorie delle persone: i responsabili degli attacchi di Parigi non possono essere confusi con i rifugiati in cerca di salvezza".