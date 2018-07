Parigi, trovata morta in casa una delle fondatrici di Femen

E' stata trovata morta nel suo appartamento di Parigi Oksana Shachko, una delle quattro fondatrici del movimento di protesta Femen, nato in Ucraina nel 2008. L'annuncio è stato dato dallo stesso gruppo femminista, noto per le proteste a seno nudo messe in scena dalle sue esponenti. Accanto al corpo della Shachko, 31enne di nazionalità ucraina, c'era un messaggio d'addio.