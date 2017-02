Parigi, terza notte di proteste per il ragazzo pestato da 4 poliziotti

L'aggressione è stata ripresa da una telecamera. Il video è stato poi diffuso e ha suscitato l'indignazione di parigini e cittadini francesi. Il primo ministro, Bernard Cazeneuve, ha chiesto "fermezza" contro i responsabili delle violenze: "Mi rendo bene conto di quanto i poliziotti e i gendarmi siano esposti nella lotta contro il terrorismo e contro le violenze, ma devono comportarsi in ogni momento in modo esemplare".



Lunedì si è svolta a Aulnay una marcia di sostegno al giovane Theo e di protesta contro la polizia, mentre martedì le madri del quartiere hanno chiesto che la polizia non stringa più d'assedio la zona.



Un poliziotto è stato incriminato per violenza sessuale, gli altri tre per violenze di gruppo. Al 22enne è stata diagnosticata "una ferita longitudinale del canale anale" e una "lesione del muscolo sfintere anale", con una prognosi di 60 giorni. Le immagini mostrano un agente "infliggere un colpo di manganello orizzontale a livello del posteriore" del giovane.



Hollande fa visita a Theo - Il presidente francese François Hollande è andato al capezzale di Théo, ricoverato all'ospedale Robert-Ballanger di Aulnay-sous-Bois, alla periferia di Parigi. Il capo di stato è rimasto circa mezz'ora con lui e con alcuni membri della sua famiglia, ha indicato l'entourage di Hollande. Il ministro degli Interni francese, Bruno le Roux, aveva chiesto di ricevere la famiglia della vittima, ma questa avrebbe declinato l'invito.