Parigi, telefonata anonima: bloccato l'ospedale "Georges Pompidou"

Tutti gli accessi all'ospedale "Georges Pompidou" a Parigi sono stati bloccati in seguito a un allarme bomba lanciato da una telefonata anonima. Secondo quanto riferito dalla polizia i pazienti presenti nell'istituto, che sorge non lontano dalla Tour Eiffel, sono stati evacuati per consentire il lavoro degli artificieri. Per le autorità si tratta di una semplice "misura precauzionale".